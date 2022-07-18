Dağ gezisinde kalp krizi geçiren dağcı öldü

Mersin'de profesyonel dağcılık yapan Erdem Karapınar, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Karapınar, Adana'nın Karaisalı ilçesindeki dağ gezisi sırasında rahatsızlandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Karapınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karapınar'ın, gezi sırasında kalp krizi geçirdiği belirtildi. Karapınar'ın ani ölümü, dağcılık ve doğa kulüplerinde büyük üzüntüye neden oldu.



Erdem Karapınar'ın, en son doğum gününü, arkadaşlarıyla 3 bin 524 metre yükseklikteki Medetsiz Dağı eteklerinde kutladığı öğrenildi.

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