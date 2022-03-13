Dağ incir kuşu 13 yıl sonra yeniden görüntülendi

Diyarbakır'da barındırdığı biyoçeşitlilikle 2015'te UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne giren ve 200 civarında farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri'nde, dağ incir kuşu (Anthus spinoletta) 13 yıl sonra yeniden görüldü.



Asya ve Avrupa kıtalarının güney kesimlerinde yayılım gösteren, yaz aylarında dağ yamaçları ile kayalık ve ağaçların olmadığı bölgelerde görülen dağ incir kuşu, kış aylarında ise ıslak çayırlarla, sulak alanları tercih ediyor.

En son 13 yıl önce Dicle Vadisi'nde görülmüştü...

Dağ incir kuşu, küçük su birikintilerindeki böcek ve larvalarla, bazen de uçan böcekleri havada avlayarak besleniyor.



Küçük bir ötücü kuş olan bu kuş türü, en son 11 Ocak 2009 yılında Dicle Vadisi'nde görüntülenmişti.