Dağ keçilerini avlayıp sucuk yapmış! 1 milyon 961 bin TL ceza kesildi

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Silifke KOM Büro Amirliği ekipleri, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçuna yönelik çalışma yaptı.



Ekiplerin yaptığı çalışma da Bozyazı ilçesinde M.N.'yi belirleyerek evinde ve aracında arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 1 adet dürbünlü uzun namlu piyade tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 97 adet 9 mm mermi, 2 adet piyade tüfek dürbünü, 25 adet 7.92x57 mm mavzer fişeği, 2 adet mesafe dürbünü, 2 adet telsiz, 3 adet koruma altındaki dağ keçisi derisi, dağ keçisi etiyle, etinden yapılan sucuklar ele geçirildi.



Durumun bildirildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Bozyazı Şubesi ekipleri tarafından şahsa 1 milyon 961 bin TL para cezası kesildi. El konulan sucuk ve etlerin ilgili kurumlar tarafından imha edildiği bildirildi.6136 silahlı kanuna muhalefet suçundan da bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.