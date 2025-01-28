Dağ keçisi avına 666 bin lira ceza

Elazığ'da dağ keçisi avlayan kişiye, toplam 666 bin 619 lira ceza uygulandı.

Dağ keçisi avına 666 bin lira ceza

'da jandarma ekipleri, Sugözü Mahallesi'nde devriye görevi yaparken sırtında çuval taşıyan C.Ö.'nin kaçmaya çalıştığını fark etti.

Şüpheliyi yakalayan ekipler, çuvalda yaptığı kontrolde 1 dağ keçisini parçalanmış halde buldu, av tüfeği ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemeler idari yaptırım yapılmak üzere Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekipler tarafından C.Ö.'ye 650 bin lira tazminat, 16 bin 619 lira idari yaptırım cezası kesildi.

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