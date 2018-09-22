Alanya'daki Cebeli Reis Dağı'na çıkan 6 kişi, yolu kaybedip dağlık alanda mahsur kaldı. Su ve yiyecek sıkıntısı da çeken grup, durumu AKUT ekiplerine bildirdi. 

AKUT ekipleri 2 saatlik çalışmanın ardından gruba ulaştı. Bulundukları yerde sağlık kontrolünden geçirilen 6 kişiden 2'si ise hastaneye kaldırıldı.