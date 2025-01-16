Dağda doğan buzağıyı 5 kilometre  sırtında taşıdı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde besici kardeşler, dağda doğan buzağıyı 5 kilometre sırtlarında taşıyarak eve getirdi.

Dağda doğan buzağıyı 5 kilometre  sırtında taşıdı

Silvan ilçesi Demirkuyu köyünde besici Mehmet Bukseli'ye ait bir inek, dağda doğum yaptı ancak buzağı, annesinden ayrı düştü. Çiftçi hemen arama çalışmalarına başladı.

Ardından buzağıyı bulan Mehmet ve Şinasi Bukseli, minik hayvanı sırtlarına alarak zorlu yolculuğa çıktı.

Yaklaşık 5 kilometrelik yolu aşan Bukseli kardeşler, buzağıyı güvenle evlerine ulaştırdı.

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