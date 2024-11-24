Dağda mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Ankara’da etkili olan kar yağışı Akyurt ilçesinde büyükbaş hayvanların mahsur kalmasına sebep oldu. Akyurt Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Dağda mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Dün akşam saatlerinde başlayan nedeniyle kentin Akyurt ilçesine bağlı Karacalar Mahallesi’nde bazı büyükbaş hayvanlar dağda mahsur kaldı.

Hayvanların sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, zor arazi şartlarına rağmen hayvanlara ulaştı. Belediye yetkilileri, zorlu hava şartlarında benzer durumlarla karşılaşılması halinde vatandaşların vakit kaybetmeden kendilerine ulaşmasını istedi.

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