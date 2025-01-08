Dağda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre olay, Ahırdağı Karagöl mevkiinde meydana geldi. Çocuğu ile beraber UTV aracıyla karlı bölgede mahsur kalan bir vatandaşın yardımına ATV ve UTV ekibi yetişti. Yapılan çalışma ile UTV aracı kullanan vatandaş çocuğuyla beraber kurtarıldı.



Kahramanmaraş ATV ve UTV ekibi yaptığı yazılı açıklamada, “Biz her zaman, her zorlu şartta devletimizin ve vatandaşlarımızın yanındayız. Bu bizim bir görevimiz değil, gönül işimizdir. Halkımızın bize olan sevgisi ve güveni, bize güç veriyor” dedi.