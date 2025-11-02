Dağda mahsur kalan Ukraynalı kadın ekipleri alarma geçirdi
Antalya'da Ukraynalı bir kadın, yürüyüş yaptığı sırada düşüp yaralandı. Dağlık alanda mahsur kalan kadın, ekipler tarafından kurtarıldı.
Antalya'da dağlık alanda mahsur kalan Ukraynalı kadın, ekipleri alarma geçirdi.
Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ukrayna vatandaşı Liumydla V. dağlık alanda yürüyüş yaptığı sırada ayağından yaralandı.
112'Yİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ
Geri dönmekte zorlanan kadın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.
SEDYE İLE TAŞINDI
Liumydla V.'nin belirttiği konuma gelen ekipler ilk kontrollerinin ardından Ukraynalı kadını sedye ile bulunduğu yerden ambulansa taşıdı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Liumydla V. tedavisi için ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
