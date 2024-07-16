"Daha da artacak": Antalya'da bunaltan sıcak ve nem

Havanın 33, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 81'e ulaştı.



Sıcaktan ve nemden bunalanlar Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girdi, bazıları da park ve bahçelerde gölgelerde oturmayı tercih etti.

SİS ÇÖKTÜ



Varyant bölgesinden sahili izleyenler, Beydağları'nı görmekte güçlük çekti.



Meteoroloji yetkilileri, yarından itibaren hava sıcaklığının 2-4 derece artmasının beklendiğini bildirdi.

