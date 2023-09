"Daha iyi bir sen" D-Resort Göcek ile mümkün

Yüksek tempolu, biraz koşturmacalı, eğlenceli ve belki biraz da yorucu bir yaz geride kalmak üzere… Sonbahar yaklaşırken şehir hayatına ve normal tempomuza dönüyoruz.

Peki, ruhumuz ve en önemlisi vücudumuz buna gerçekten hazır mı?



Tüm motivasyonunuzu geri sağlayarak sizi eski rutininize adapte etmek, vücudunuzu şarj etmek ve en önemlisi kendinizi bütünsel anlamda sağlıklı hissetmek Diyetisyen Müge Bozok ile ‘Recharge Yourself/Sağlıkla Kal: Beden & Zihin’ kampı ile mümkün oluyor.



Göcek’in eşsiz doğasında geniş bir alanda yer alan, 187 çeşit bitkiye ev sahipliği yapan yemyeşil bahçeleri, gurme restoranları, D-SPA’sı, D-Gym spor merkezi ve mimarisiyle butik otel anlayışını farklı bir boyuta taşıyan D-Resort Göcek, iyi bir tatilin yanı sıra ‘İyi Yaşam’ için de yanınızda yer alıyor.



D-Resort Göcek, Diyetisyen Müge Bozok ile artık geleneksel hale gelen ve yoğun ilgiyle karşılaşılan ‘Recharge Yourself/Sağlıkla Kal: Beden & Zihin’ kampının bir yenisini 5-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiriyor.



Kendinize Bu İyiliği Yapın!



D-Resort Göcek’te düzenlenen Müge Bozok ile Recharge Yourself/Sağlıkla Kal: Beden & Zihin’ kampı, Göcek’in eşsiz doğasının tadını çıkartırken, hazırlanan programlar ile yenilenmenizi sağlıyor.



5-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen kamp, Diyetisyen Müge Bozok’un her katılımcı için kişisel değerlendirme ve ölçümleriyle yol haritasını belirlemesiyle başlıyor. Ardından oluşturulan programla katılımcıların tamamen kendine iyi gelen aktiviteler eşliğinde doğayla iç içe huzurlu bir ortamda kimi zaman yüksek enerjiyle kimi zaman sakinlikle tazelenmesiyle devam ediyor.



Müge Bozok ile Recharge Yourself/Sağlıkla Kal: Beden & Zihin’ D-Resort Göcek'in eşsiz doğasında keyifli yürüyüşler, Yin yoga ve pilates çalışmalarıyla bedeninizi keşfetmeyi, Deniz Ayda ile mandala çalışmasında ruhunuzu dinlendirmeyi, Bengisu Evginer ile numeroloji çalışmasında sayıların enerjisini keşfetmeyi, Can Dedeoğlu ile yapacağınız ses banyosunda şifalı titreşimler ile frekansınızı yükseltmeyi ve D-Spa'nın huzurlu atmosferinde kendinize zaman ayırmanızı sağlıyor.



Kamp süresince her bir katılımcıyı, yol haritalarına göre kalori hesaplı günlük sağlıklı ana öğünler, ara atıştırmalıklar, detox içecekleri, doğa aktiviteleri, probiyotik takviyeleri, şifalı bitkiler ve sürpriz atölyelerin de yer aldığı dolu dolu bir program bekliyor.



Kendinize bir iyilik yapın; odağının ‘siz’ olduğu ve tamamen iyi hissetmeye odaklı bu kamp için yerinizi ayırtın.