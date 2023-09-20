Daire daire gezerek 5 milyonluk hırsızlık yaptılar

Polis merkezine gelen ihbarlar üzerine sitelerin ve sitelerin çevresinde iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 250 saatlik kamera kaydının ardından şüphelileri tespit etti. Ekipler, Bursa merkezli Yalova, Kırıkkale ve Eskişehir'de belirlenen 20 adrese yapılan eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 18 kişi yakalanırken evlerde yapılan aramalarda hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 5 milyon liraya yakın para ve altınlara el konuldu.

"ÇIKAYIM BELKİ EVLENİRİM"



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri ise, “Bir çıkayım belki evlenirim, taliplerimi bekliyorum” dedi. O anlar ve hırsızlık anları kameraya yansırken, 9 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.