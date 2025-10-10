Dairede cansız bedeni bulundu, cenazesi asansörlü araçla indirildi

Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki 14 katlı apartmanın 12'nci kattaki dairede yaşayan Ali Tacir'den (73) bir süre haber alamayan komşuları, kendisini kontrol etmek için evine geldi. Kapıya geldiklerinde kötü kokuyu fark eden komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. AFAD'ın yardımıyla eve giren polis ve sağlık ekib, Tacir'in çürümeye başlayan cansız bedeniyle karşılaştı.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tacir'in cenazesi, asansörlü taşıma aracıyla 12'nci kattan indirildi. Yaklaşık bir hafta önce öldüğü değerlendirilen Tacir'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Tacir'in kesim ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.



Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.