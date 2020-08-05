Daireyi doğumhaneye çevirdiler

İstanbul Sultangazi'de polis ekipleri, bir apartmanın 3'üncü katında kaçak doğumhane olarak kullanılan daireye baskın düzenledi. Baskında 6 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

NTV Haber - DHA 05.08.2020 - 13:20 | Son Güncelleme : 05.08.2020 - 13:23

Daireyi doğumhaneye çevirdiler

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3'üncü katının kaçak doğumhane olarak kullanıldığı ihbarını alan polis ekipleri baskın düzenledi.

Ekipler, yaklaşık 2 ay önce Suriyeli bir çift tarafından kiralandığı tespit edilen dairede yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını belirledi.

Baskında, dairenin odalarında ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Daire zabıta tarafından mühürlendi. Kaçak doğumhaneyi işleten çift ile birlikte muayene olmaya gelen 4 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

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