Daireyi doğumhaneye çevirmişler

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3'üncü katının kaçak doğumhane olarak kullanıldığı ihbarını alan polis ekipleri, baskın düzenledi.

Ekipler, yaklaşık 2 ay önce Suriyeli bir çift tarafından kiralandığı tespit edilen dairede yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını belirledi.

Yapılan baskında, dairenin odalarında ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaç ve tıbbi malzemeler ele geçirildi.

Apartmanın girişinde bulunan zil tuşlarında, doğum ve muayene için gelen kadınların daireyi karıştırmamaları için üçüncü kat zilinin kırmızı boyayla işaretlendiği ve 3 rakamının yazıldığı görüldü.

Daire zabıta tarafından mühürlendi. Kaçak doğumhaneyi işleten çift ile birlikte muayene olmaya gelen 4 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.