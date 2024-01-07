Dakikalar önce ayrıldığı evde yangın çıktı

Yangın, Yenice Mahallesi Estergon Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 3’üncü katında meydana geldi. T.Y. isimli vatandaşın yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evinden dışarıya çıktıktan bir süre sonra dumanlar yükseldiğini gören vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.

(BCT-KU-Y)