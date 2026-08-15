Dakikalarca kopan parmağı aradılar

Kaza gece yarısı Edirne 1'inci Murat Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü C.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak savruldu. Takla atan araç yol kenarındaki parka girdi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü C.B. kazada yara almazken, yanındaki F.K.'nin parmağı koptu. Sağlık ekipleri F.K.'ye ilk müdahaleyi olay yerine yaptı.

Polis, sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşlar gece karanlığında dakikalarca yaralının kopan parmağını arandı. Parmak bulunamadı, F.K. ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.