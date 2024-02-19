Dakota Johnson'ın Madame Web'i gişede çakıldı

Başrolünde Dakota Johnson'ın yer aldığı "Madame Web" açılış haftasında gişede beklenen başarıyı gösteremedi.

Dakota Johnson'ın Madame Web'i gişede çakıldı

Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Emma Roberts ve Adam Scott'ın başrollerinde yer aldığı Mademe Web 14 Şubat sevgililer Günü'nde gösterime girdi.

ABD'de altı günlük tatil döneminde vizyona girmiş olmasına rağmen bu sürede sadece 25.8 milyon dolar hasılat yapabildi.

Aldığı puanlarla tarihin en kötü çizgi roman uyarlamları arasında giren film, eleştirmenlerden ve izleyicilerden olumsuz yorumlar aldı. 

Film, Örümcek temalı süper kahramanların geleceğini tahmin etmede uzmanlaşmış bir durugörü mutantı olan çizgi roman karakterine dayanıyor.

Madame Web filminden ilk fragman geldi: Dakota Johnson başrolde

Madame Web filminden ilk fragman geldi: Dakota Johnson başrolde

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