Dalaman'da otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk, 4 yaralı

Muğla iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Kaza, saat 10.30 sıralarında Dalaman'ın Günlükbaşı Kavşağı'nda meydana geldi.

Kontrolsüz ana yola çıkan Ayşe Büşra Tutaysalgir'in (27) kullandığı otomobile, Dalaman'dan Fethiye'ye giden Alper Türköz (23) kontrolündeki araç çarptı.

Kazada sürücü Tutaysalgir, oğlu Uras Tutaysalgir (3) ve Sevilay Sena Aydın (15) ile diğer aracın şoförü Türköz, yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ayşe Büşra Tutaysalgir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.