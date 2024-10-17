Dalaman'daki orman yangını bazı evlere sıçradı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın şiddeti ile büyürken, mahalledeki bazı ev ve damların alevlere teslim olduğu öğrenildi.

Dalaman'daki orman yangını bazı evlere sıçradı

Dalaman Taşbaşı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. rüzgarın şiddeti ile büyürken bazı ev daların alevlerden etkilendiği öğrenildi. Ekipler rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayılan alevleri kontrol etmek için karadan müdahaleleri sürdürürken, bölgeye tankerlerle su taşındığı belirtildi.

ORTACA'DAKİ YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan Ortaca ilçesinde çıkan ekiplerin karadan müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı.

Okçular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk müdahale etti. Şiddetli rüzgarın bulunduğu bölgede ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları yoğun şelilde devam etti. Bölgede yangın kısmen kontrol altına alınırken ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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