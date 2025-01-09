Dalga yüzünden denize düştü

İstanbul'da balıkçı Alpaslan Şahin (59) polis botunun dalga etkisiyle denize düştü.



Görüntülerde, 3 tane yan yana bulunan balıkçı teknesi, polis botunun yanlarından geçmesiyle oluşan dalgadan salllanmaya başlıyor.



Kısa bir sürü sonra da teknelerden birinde bulunan balıkçı Alpaslan Şahin denize düşüyor.



Denize düşen balıkçıyı diğer teknede bulunan başka bir balıkçı kurtarıyor.



O anlar fotoğrafçı Cihan Erişikoğlu tarafından kayda alındı.

