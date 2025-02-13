Dalgalar tarihi eseri ortaya çıkardı!

Toprağın aşınmasıyla meydana çıkan bir Kuros heykeline ait parça, duyarlı bir vatandaş tarafından görülerek ilgili kurumlara bildirildi.



Bölgeye giden Ekosistemi Koruma ve doğa Sevenler Derneği yetkilileri bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede antik dönemden kalan arkeolojik keşiflerin kıyısal alanında ve sualtında hiçbir kazı çalışması yapılmadan bile görülebilen Yılancı Burnu’nda, yarımadanın batısındaki sahilde akıntı toprağın, dalgalar tarafından aşındırılmasıyla ortaya bir Kuros heykeline ait parçanın çıktığı, orijinal yerinde olmadığı, Bizans Dönemi’nde üzeri kazınarak devşirme malzeme olarak kullanıldığı anlaşıldı.

