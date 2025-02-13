Dalgalar tarihi hazineyi ortaya çıkardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dalgaların aşındırdığı bölgede, heykel parçası ortaya çıktı.



Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Yılancı Burnu Sahili'nde heykel parçasını fark eden Berkant Akbacak, durumu yetkililere bildirdi.

