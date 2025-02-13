Dalgalar tarihi hazineyi ortaya çıkardı

Aydın'da dalgaların aşındırdığı bölgede, milattan önce 615-590 dönemlerine ait olduğu değerlendirilen heykel parçası bulundu.

Dalgalar tarihi hazineyi ortaya çıkardı

'ın Kuşadası ilçesinde dalgaların aşındırdığı bölgede, heykel parçası ortaya çıktı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Yılancı Burnu Sahili'nde heykel parçasını fark eden Berkant Akbacak, durumu yetkililere bildirdi.

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Bölgeye giden Arkeoloji Müzesi uzmanları, heykel üzerinde incelemede bulundu.

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Dalgaların aşındırması sonucu ortaya çıkan ve milattan önce 615-590 dönemlerine ait olduğu değerlendirilen parça Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.

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