Dalgalara yenilen yunus balığı karaya vurdu

Altay kar fırtınası, Karadeniz’in hırçın sularında da etkili oluyor.



Karadeniz'deki fırtına nedeniyle dalga boyu 3 metreyi bulurken, dalgalar denizdeki yaşamı da olumsuz etkiliyor.



Bir yunus balığı, Karadeniz’in sert dalgalarının kurbanı oldu ve Çuhallı Plajında karaya vurdu.

Sahilde, karaya vurmuş yunus balığını gören vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.