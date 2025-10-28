Dalgaların yükselmesiyle mahsur kaldıkları mağaradan film gibi operasyonla kurtarıldılar

Antalya'da supboard (kürek sörfü) yaparken havanın kötüleşmesi sonucu falezlerdeki mağaraya sığınıp mahsur kalan 2 kişi, bir restoranın bahçe kısmından mağaranın bir bölümüne kadar geçitten deniz polisi, itfaiye ekipleri ve AFAD tarafından film gibi operasyonla kurtarıldı.



Ekipleri alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesine Konyaaltı Caddesi'nin yakınındaki falezlerde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi, öğle saatlerinde supboard (kürek sörfü) yapmak için denize açıldı. Havanın kötüye gittiğini fark eden gençler falezlerdeki mağaraya sığındı. Burada bir süre havanın düzelmesini bekleyen gençler, saat 17.30 sonrası sağanak ve rüzgarın arttığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Deniz Polisi, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.



YÜZEREK MAĞARAYA ULAŞTI

Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne Bağlı Gemi Adamları ekipleri, hava koşullarından dolayı mağaraya botla giremese de, bir kurbağa adam dev dalgalar olmasına karşın yüzerek mağaraya ulaştı. Ardından mahsur kalan kadına üşümemesi için polis dalgıç kıyafeti veren kurbağa adam, kara ekipleri ulaşıncaya kadar da gençlere refakat etti.