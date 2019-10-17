Antalya'da jandarma su altı kurtarma ekibinin dalış eğitiminde rahatsızlanan 4 asker hastaneye kaldırıldı.

Jandarma su altı kurtarma ekibi, Kaş ilçesi Hidayet Koyu mevkisinde, eğitim dalışı yaptı. Dalış esnasında 4 asker rahatsızlandı.

Baygınlık geçiren askerler, çevredeki hastanelere götürüldü.