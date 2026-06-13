Dalış için denize giren astsubaydan acı haber. Cansız bedeni bulundu

Olay, saat 14.00 sıralarında Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir’de görevli 40 yaşındaki Astsubay Abdülsamet Açıkgöz, kayınpederini ziyaret etmek için Didim’e geldi.

Daha sonra Didim’de 3'üncü Koy’dan denize dalgıç kıyafetleri ile dalış yapan Açıkgöz’den haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Sahil Güvenlik helikopteri, botları ve deniz polislerinin de katılımıyla gerçekleştirilen aramalar sonucunda Açıkgöz’ün denizde cansız bedeni bulundu. Kıyıya çıkarılan Açıkgöz'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.