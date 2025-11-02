"Dalların altını" olarak biliyor: Fiyatı 5 kat arttı

Türkiye’nin dünyaya ihraç edilen önemli tarım ürünlerinden biri olan coğrafi işaretli Geyve ayvasında bu yıl zirai don sebebiyle düşüş yaşandı.



Her yıl sapından yaprağına kadar değerlendirilen, parlak altın sarısı rengiyle "dalların altını" olarak anılan ayva, bu sezon çiftçinin yüzünü güldürmedi.



Geçen aylarda etkili olan zirai don, meyve oluşumunu olumsuz etkileyince verim bazı bahçelerde sıfıra kadar düştü. Geyve ve Pamukova’daki birçok üretici, ağaçların çiçek döneminde yaşanan soğuk hava sebebiyle meyve tutumunun olmadığını belirtti.



Yaklaşık 10 dönümlük araziden iki kasa ayva çıktı.

Marketlerde 150 liraya satılan ayvanın kilosu geçen sene 30-35 liradan satılıyordu.