Dallarında meyvesi olan ağaç tekrar çiçek açtı

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesinde elma ağacı eylül ayında çiçek açtı. Dallarında hala meyvesi olan ağacın çiçek açtığını gören vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı.

Dallarında meyvesi olan ağaç tekrar çiçek açtı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla ’nin Tavas ilçesi Nikfer Mahallesinde Mehmet Sinan Günay’ın evinin bahçesindeki Elma ağacı dallarında meyveleri varken tekrar çiçek açtı. Eylül ayında ağacın çiçek açtığını gören vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı.

Ağacın Eylül ayında tekrar çiçek açtığını gören Mehmet Sinan Günay , “Bu mevsimde elma ağacının çiçek açtığını ilk defa gördüm. Dallarında meyveleri varken tekrar çiçek açtı. Normalde bu aylarda elmaların hasat dönemi başlar. Bu durum karşısında çok şaşırdık” ifadelerini kullandı.

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