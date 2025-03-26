Daltonlar çetesine bir darbe daha: Dayı yakalandı!

Kırmızı bültenle aranan Daltonlar organize suç örgütünün yöneticilerinden "Dayı" lakaplı Fatih Uzunyayla, Yunanistan'da yakalandı.



Uzunyayla, 2021 yılında Eyüpsultan'da bir kafeye yapılan ve iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının azmettiricisi olarak yargılanmıştı. Müebbet hapis ve 39 yıl hapis cezası alan Uzunyayla için, suç örgütü yöneticisi olmak, uyuşturucu, silah kaçakçılığı, oto hırsızlığı, cinayet suçlarından kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılmıştı.



Sabah gazetesinin haberine göre Uzunyayla, önceki gün Yunanistan'ın Selanik kentinde yaşadığı evin balkonunda polisin düzenlediği baskınla yakalandı.



Uzunyayla'nın Selanik'te iki hafta önce 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla da bağlantısı olduğu belirtildi.

