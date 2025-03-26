Daltonlar organize suç örgütü yöneticileri arasında olduğu ileri sürülen Fatih Uzunyayla, 2021 yılında Eyüpsultan'da bir kafeye yapılan ve iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının azmettiricisi olarak yargılanmıştı.

Müebbet hapis ve 39 yıl hapis cezası alan Uzunyayla için, suç örgütü yöneticisi olmak, uyuşturucu, silah kaçakçılığı, oto hırsızlığı, cinayet suçlarından kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılmıştı.



Sabah gazetesinin haberine göre Uzunyayla, önceki gün Yunanistan 'ın Selanik kentinde yaşadığı evin balkonunda polisin düzenlediği baskınla yakalandı.



Uzunyayla'nın Selanik'te iki hafta önce 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla da bağlantısı olduğu iddia edildi.

Uzunyayla'nın avukatı ise iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu savundu, müvekkili hakkında söz konusu olaylar ve isnatlar bakımından herhangi bir soruşturma veya kovuşturma bulunmadığını söyledi.

Avukat ayrıca Uzunyayla'nın olay tarihinde yasal ticari faaliyetler nedeniyle yurt dışında bulunduğunu ifade etti.