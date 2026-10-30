Daltonlar soruşturması. 76 kişi için tutuklama talebi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 30 ilde Daltonlar'a yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 90 şüpheli gözaltına alındı.



34'ü suça sürüklenen çocuk olan 90 şüpheli bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.



Aralarında örgüt yöneticisi Mustafa Aktürk'ün babasının da olduğu 24'ü suça sürüklenen çocuk olan 76 şüpheli tutuklama talebiyle, 21 kişi adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



EYLEM HAZIRLIĞINDA OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ



Örgüt tarafından sosyal medya platformları üzerinden temin edilen tetikçilerin “Dalton Kardeşler” isimli WhatsApp grubuna dahil edildiği ve eylemlerin buradan yönlendirildiği tespit edildi.



Mesajlaşma grubunda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen şahısların kimliklerinin tespit edilmesiyle birlikte, İstanbul dahil 30 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 31'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 85 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



ÖRGÜT LİDERİ RUSYA'DA MI?

Liderliğini hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Beratcan Gökdemir'in üstlendiği suç örgütüne ilişkin dikkat çeken bilgiler de ortaya çıktı.

Gökdemir'in örgütü Rusya'dan yönettiği iddia edilirken sosyal medyada tetikçi temin ettikleri ve bu kişileri suç eylemlerinde kullanmak üzere yönlendirdiği öne sürüldü.