Daltonlar ve Barış Boyun'a darbe: 54 çete üyesi tutuklandı, 67 zanlı gözaltında

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İstanbul’da iki hafta içinde suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 54 zanlı tutuklandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Son dönemlerde yeni nesil diye adlandırılan, motosikletlerle iş yeri kurşunlaması ve yağma gibi suçlara karışan, elebaşıları hakkında kırmızı bülten bulunan, İtalya’daki cezaevinde tutuklu Barış Boyun ile Daltonlar diye bilinen Rusya’daki cezaevinde tutuklu Berat Can Gökdemir’in üyelerinin kent genelinde 17 olaya karıştığı tespit edildi.



Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında 2 avukatın da olduğu 42 şüpheliyi yakaladı.

16 İLÇEDE 32 EYLEM DÜZENLEDİLER



Suç örgütleriyle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, 1-14 Şubat’ta Çekmeköy, Sancaktepe, Kadıköy, Beykoz, Esenyurt, Sultangazi, Bağcılar, Beykoz, Ataşehir, Büyükçekmece, Pendik, Bahçelievler, Beyoğlu, Avcılar, Ataşehir ve Ümraniye’de gerçekleştirilen eylemlerin faillerini de belirledi.



Şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araç kurşunladıkları, genel güvenliği kasten tehlikeye soktukları ve yağma amaçlı tehdit suçunu işledikleri tespit edildi.



Suç örgütlerinin şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini sosyal medyada propagandayla meşru göstermeye çalışarak örgüte eleman temin ettikleri belirlenen 86 zanlı da eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.



Operasyonlar sonrası adreslerdeki aramalarda 21 ruhsatsız tabanca, AK-47 uzun namlulu silah, 1207 mermiyle eylemlerde kullanılan çalıntı motosiklet, maskeler ve çelik yelekler ele geçirildi.



Gözaltına alınan 128 şüpheliden işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilenlerden 54'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7’si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.



Gözaltındaki 67 zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.