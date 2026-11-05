Daltonlar suç örgütü yöneticisi Türkiye'ye iade edildi

Daltonlar isimli organize suç örgütünün yöneticisi Gökhan Şahin, Türkiye 'ye iade edildi. Kırmızı bültenle aranan Şahin, Gürcistan 'da bulunuyordu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda, Türkiye'ye iadesi sağlanan Şahin hakkında birçok suçlama bulunuyor. Bu suçlamaların, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama ile bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Gökhan Şahin’in Gürcistan’dan ülkemize iadesi sağlandı." denildi.

Açıklamada operasyonda emeği geçen emniyet güçleri tebrik edildi.