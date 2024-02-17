“Daltonlar”a 3 ilde operasyon: 11 gözaltı

Suç örgütü mensuplarının İzmir'de gerçekleştirdiği eylemlerle ilgili örgüte maddi destek sağlayan, aynı zamanda eyleme katılarak örgüt mensuplarıyla birlikte hareket eden şüphelilere yönelik dün, “Kafes 41” adı altında operasyon yapıldı.



İzmir başta olmak üzere İstanbul ve Kütahya’da toplam 11 ev, 1 iş yeri ve 2 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda 8 şüpheli, silahlarıyla birlikte yakalanıp, gözaltına alındı.



Söz konusu örgüte ve mafya tipi yapılanmalara silah sağlayan kişilere yönelik İzmir, Dikili, Torbalı, Menemen Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yine, dün yapılan operasyonda 3 kişi daha gözaltına alındı.

Her iki operasyonda gözaltına alınan toplam 11 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.



Şüphelilerin ev iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 14 tabanca, 6 av tüfeği, 8 tabanca sürgüsü, 3 tetik mekanizması, 4 tabanca namlusu, 2 tabanca gövdesi, 1 tabanca kabzası, 4 tüfek namlusu, 1 tüfek kabzası, 328 fişek, 13 şarjör, 66 kartuş, 15,68 gram esrar ve 59 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Gözaltından şüphelerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.