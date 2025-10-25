Dama çıkan inek vinçle indirildi

Hatay'da bir evin damına çıkan inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla halatla vince bağlanarak indirildi.

'ın Hassa ilçesine akşam saatlerinde bir ineğin evin damına çıktığı görüldü. Durumu fark eden ev sahibi, itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye ulaşan ekipleri, damda yakaladıkları ineği halatla vince bağlayarak yere indirdi. Hayvan daha sınra sahibine teslim edildi.

