Damadına ateş açtı, kızını öldürdü: Babasını engellemeye çalışırken hayatını kaybetti

Aksaray'da Mehmet A. (50), boşanma aşamasında olan damadı Recep Ok'u (30) tabancayla vurarak ağır yaraladı, ona siper olmak isteyen kızı Fadimana Ok'u ise (26) öldürdü. Olay yerinde kaçan Mehmet A. aranıyor.

Damadına ateş açtı, kızını öldürdü: Babasını engellemeye çalışırken hayatını kaybetti

Fatih Mahallesi Şehit İsmail Dağ Sokakta, 2 çocuk babası Recep Ok, boşanma aşamasında olduğu ve halen birlikte yaşadığı eşi Fadimana Ok ile araçlarıyla evlerine gelirken, sokakta kayınpederi Mehmet A. ile karşılaştı.

Kayınpeder ve damat arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., belinde taşıdığı tabancayla damadı Recep Ok'a ateş etti. O sırada Fadimana Ok da eşine siper olmak istedi. Recep Ok göğüs ve karnına isabet eden 3 kurşunla, Fadimana Ok ise göğsüne isabet eden 1 kurşunla yaralandı.

Çift kanlar içinde kalırken Mehmet A. hızla olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fadimana Ok, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ameliyata alınan Recep Ok'un da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, Mehmet A.'nın yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Öne Çıkan Video

Özel okul kantinlerinde iki kat zam

TÜRKİYE HABERLERİ

8 yıl süren Nurcan Arslan cinayeti davasında karar: 11 kurşunla öldürmüştü

8 yıl süren Nurcan Arslan cinayeti davasında karar: 11 kurşunla öldürmüştü

İsrail'in son 24 saatte Gazze'de düzenlediği saldırılarda 9'u çocuk 34 kişi öldü

İsrail'in son 24 saatte Gazze'de düzenlediği saldırılarda 9'u çocuk 34 kişi öldü

Makarna fabrikasındaki patlamayla ilgili 6 kişiye gözaltı

Makarna fabrikasındaki patlamayla ilgili 6 kişiye gözaltı

Karar Resmi Gazete'de: 16 ilin valisi değişti

Karar Resmi Gazete'de: 16 ilin valisi değişti

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Eylül 2024

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 19 Eylül 2024

TEM'de yön tabelası direğine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

TEM'de yön tabelası direğine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...