Damadından kaçarken tarlaya uçtu
Bursa'da tartıştığı damadının otomobilin alarak kaçan Adnan Y. direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu.
Bursa İnegöl'de kayınpeder-damat tartışması kazayla bitti.
Olay gece yarısı İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Akpınar Caddesi’nde meydana geldi.
63 yaşındaki Adnan Y., evinin önüne gittiği damadı Okan B. ile tartıştı.
Olay büyüdü, Adnan Y. damadına ait otomobili, üzerinde bırakılan anahtarla çalıştırıp kaçtı.
Okan B. aracın arkasından koşarken, yaklaşık 200 metre ilerleyen Adnan Y. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.
Kazada hafif yaralanan Adnan Y., hastaneye kaldırıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kavga
- Bursa
- Bursa İnegöl