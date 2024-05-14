Damadını kurşun yağmuruna tuttu

Cumhuriyet Mahallesi'nde Ahmet Tokebedük'e ait müstakil evin bahçesinde 3 yıllık evli bir çocuk annesi Ş.B., eşi Mehmet Akif Bozdemir ile belirlenemeyen nedenle tartışıp daha sonra da evi terk etti.



Ş.B., ailesinin evine yerleşti. Mehmet Akif Bozdemir de dün eşi Ş.B.'nin yanına gelip barışmak istediğini söyledi. Çift evin bahçesinde konuşurken tartışmaya başladı. Bu sırada yanlarına gelen Ahmet Tokebedük, tabancayla ateş ederek damadı Bozdemir'i karnı ve bacağından vurdu.



Bozdemir, ambulansla kaldırıldığı Sultanhanı Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ahmet Tokebedük ve olaya karıştığı öne sürülen oğlu G.T., gözaltına alındı.



Polis, evdeki güvenlik kamerasını incelediğinde Tokebedük'ün, barışmaya gelen damadı Bozdemir'in, bahçede kızıyla tartıştığını görünce yanlarına gelip belinden çıkardığı tabancayla iki el ateş ettiğini belirledi.



Ahmet Tokebedük ve oğlu G.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Akif Bozdemir'in cenazesi bugün Evrah Mezarlığı'nda toprağa verildi.