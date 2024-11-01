Damadını öldürüp intihar etti
İstanbul Bayrampaşa'da 50 yaşındaki Ekrem Girgin, kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Arbin Timur'u silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
İstanbul'da bir kişi, damadını öldürdükten sonra yaşamına son verdi.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa ilçesinde meydana geldi.
İddiaya göre, Arbin Timur (32) ile eşi M.T., Timur'un çalışmaması nedeniyle boşanma aşamasındaydı.
Kuruyemiş dükkanı olan M.T.'nin babası Ekrem Girgin (50) damadını kendi iş yerine alarak birlikte çalışmaya başladı.
Bir süre sonra Girgin ile damadı Timur arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Girgin, Arbin Timur'u silahla öldürdükten sonra intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
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