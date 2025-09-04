Damadını pompalı tüfekle öldürdü

İlçeye bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki Ceyhun Kent Evleri'nde Berk Alkan (25) yanında ablasıyla birlikte boşanma sürecinde bulunduğu eşi C.A. ve 3 yaşındaki kızının yaşadığı eve geldi.



Burada kayınpeder İ.A. (57), henüz bilinmeyen nedenle damadına pompalı tüfekle peş peşe ateş etti.



OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ



Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



GÖZALTINA ALINDI



Şüpheli kayınpeder polis tarafından gözaltına alındı.



Alkan'ın cenazesi ise önce Ceyhan Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

