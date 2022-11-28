Beşiktaş'ta oturan 52 yaşındaki Ercan Kurcan, damadının karaciğeriyle yaşama tutundu.



İstanbul'da halsizlik ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giden 52 yaşındaki Ercan Kurcan'a karaciğer kanseri teşhisi konuldu.

Kurcan'a eşi ve kızı donör olamayınca 28 yaşındaki damadı Rafet Karamuk'ın yapılan testler sonucunda karaciğerin verebileceği anlaşıldı.

Kayınpeder ve damadın ameliyatları iyi geçti.



Kurcan, ''Şükür ki damadınki uydu. Zaten kendisi gönüllü oldu o şekilde hallettik. İlk tanıştığımızda da ona söylemiştim seni damat olarak değil, evlat olarak görmek istiyorum diye çünkü bir tane çocuğum var. Benim talebim olmadan verdi. İnsan içine girmeden, yaşamadan anlamıyor herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum'' dedi.

Eşiyle 3 yıl önce evlendiğini ve kayınbabası için karaciğer arayışı başladığında hiç düşünmeden verebileceğini söylediğini ifade eden 28 yaşındaki Rafet Karamuk, “Evde eşime de söylemiştim ben donör olabilirim diye, zaten bir tek benim uyumlu çıktı. Başka kimsenin de başvurmasına gerek kalmadı. Gönüllü olarak ben verdim'' ifadelerini kullandı.