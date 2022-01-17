Damar yolu açan hemşireye, hasta yakınlarından 2 kez saldırı

Şanlıurfa'da acil serviste görevli hemşire Mustafa Arslan, damar yolu açtığı çocuğun yakınları tarafından saldırıya uğradı. Şikayet için gittiği polis merkezi dönüşü aracından indirilip, tekrar dövülen Arslan'ın otomobiline de hasar verildi.

Haberler - DHA 17.01.2022 - 16:17

Damar yolu açan hemşireye, hasta yakınlarından 2 kez saldırı

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'da tartıştıkları hemşireyi dövüp aracına zarar verdikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde görev yapan hemşire Mustafa Arslan, hasta bir çocuğa serum takmak için damar yolu açtı.

Bu sırada çocuğun ağlaması üzerine Arslan ile hasta yakınları arasında tartışma çıktı. Saldırıya uğrayan hemşire, kendisini tehdit de ettiğini öne sürdüğü hasta yakınından şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.

Mustafa Arslan, şikayetinin ardından hastaneye dönerken, kendisini takip eden hasta yakınları tarafından otomobili durduruldu.

ARAÇTAN İNDİRİP TEKRAR SALDIRDILAR

Araçtan indirilen hemşire, burada da 4 kişilik grubun tekme tokat saldırısına uğradı. Bu sırada saldırganlar, Arslan'ın aracına da sopayla hasar vererek kaçtı. Bacağından ve kolundan yaralanan Arslan, hastanede tedaviye alındı.

4 KİŞİYE GÖZALTI

Mustafa Arslan'a saldırdığı belirtilen 4 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyette sorgusuna başlanan şüphelilerin, işlemlerinin ardından 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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