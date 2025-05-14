Damat dehşet saçtı: Kayınbiraderini öldürdü

Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde eşiyle boşanma aşamasındaki A.S., yanına yeğeni B.Ç.'yi (22) de alarak konuşmak için kayınbiraderleri Ahmet Yıldırım ile M.E.Y.'nin bulunduğu iş yerine gitti.



Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ahmet Yıldırım karın boşluğundan, M.E.Y. vücudunun çeşitli bölgelerinden, A.S. göğsünden, B.Ç. de kasığından yaralandı.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Ahmet Yıldırım kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

