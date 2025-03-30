Damat dehşet saçtı: Kayınpederini sokak ortasında katletti

Sağlık ekipleri Akkaya’yı ağır yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırdı. Kayınpeder Akkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



İNTİHARA KALKIŞTI



Olay yerine gelen Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırganın kimliğini tespit eden polis ekipleri saldırganın oturduğu adresi tespit etti.



Damadın evine yapılan baskında Mahmut U. yerde hareketsiz halde bulundu. Aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Mahmut U., hastaneye kaldırıldı.



Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Mahmut U.'nun eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve bu nedenle kayınpederiyle sorunlar yaşadığı öğrenildi.