Damat dehşet saçtı: Kayınpederini sokak ortasında katletti
İstanbul'un Esenler ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınpederini sokak ortasında silahla vurup öldürdü. Eşiyle boşanma aşamasında olan damat, intihar girişiminde de bulundu.
İstanbul'da eşiyle boşanma aşamasında olan bir adam, tartıştığı kayınpederini katletti.
Esenler ilçesi Çifte Havuzlar Mahallesi'nde 28 Mart Cuma günü öğle saatlerinde Mahmut U.(50) evinin önüne gittiği kayınpederi Mahmut Akkaya (68) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın ardından evine doğru hareket eden Akkaya, sitenin merdivenlerinden indiği sırada damadı yanından bulunan silahla kayınpederine 3 el ateş etti.
Kurşunlar Mahmut Akkaya’nın vücuduna isabet ederken, kayınpeder yere yığıldı. Silahlı saldırının ardından damat olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Akkaya’yı ağır yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırdı. Kayınpeder Akkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İNTİHARA KALKIŞTI
Olay yerine gelen Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırganın kimliğini tespit eden polis ekipleri saldırganın oturduğu adresi tespit etti.
Damadın evine yapılan baskında Mahmut U. yerde hareketsiz halde bulundu. Aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Mahmut U., hastaneye kaldırıldı.
Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Mahmut U.'nun eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve bu nedenle kayınpederiyle sorunlar yaşadığı öğrenildi.
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