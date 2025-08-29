Damat dehşeti: Tüfekle vurdu
Aksaray’da eşiyle tartışan kızını evinden almaya giden kayınpeder, damadının tüfekli saldırısında yaralandı.
Kızını korumak isteyen baba, damadı tarafından vuruldu.
Olay, gece yarısı Aksaray Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi.
29 yaşındaki Ahmet C. eşiyle tartışınca araya kayınpederi girdi.
İsmail B. telefonda damadı Ahmet C. ile tartıştıktan sonra kızını almak için evine gitti.
Tartışma 4. kattaki evin kapısında da devam etti.
Olay kavgaya dönüştü, Ahmet C., tüfekle kayınpederine ateş açtı.
Bacağından yaralanan İsmail B., apartman sakinlerinin yardımıyla binadan çıkarıldı.
Yaralı kayınpeder hastaneye kaldırıldı, polis saldırgan damadı gözaltına aldı.
