Osmanlı sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın (1718 - 1730) 9’uncu ve 10’uncu kuşak torunları olduğunu iddia eden 15 kişinin ardından 11 kişi daha Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne dava açtı.
Şerife Ülkü Uyar, Ali Şenkanat, Nezahat Kayra Şenkanat, Burhan Karagöz, Pınar Karagöz, Defne Şenkul, Deniz Şenkul, İlgi Ünal, İlke Dünder, Özge Akkoyunlu ve Süleyman Karagöz, Osmanlı Türk Devleti veziriazamlarından Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın oğlu Genç Mehmet Paşa’nın torunu olan Hüseyin Hilmi’nin kızı Münüre’den olma torunları olduklarını öne sürdü.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberinde, avukat Didem Kazel'in açıklamaları da yer alırken, davacılar, sadrazam soyundan geldiklerini ispatlar ise vakıf gelirlerinden belirli oranda hak sahibi olacaklar.
Damat İbrahim Paşa’nın 11 torunu daha çıktı
ntv.com.trTürkiye
Osmanlı veziriazamlarından Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın torunu olduklarını iddia eden 11 kişi daha, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne dava açtı.
Osmanlı sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın (1718 - 1730) 9’uncu ve 10’uncu kuşak torunları olduğunu iddia eden 15 kişinin ardından 11 kişi daha Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne dava açtı.