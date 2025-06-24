Damatsız düğün yapmıştı! Ağaçlık alanda ölü bulundu

Adana'da "gelinlik giyme" hayalini damatsız düğün ile gerçekleştiren huzurevi sakini Sümbül Topbaş'ın (83) ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çukurova Devlet Hastanesi yakınındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin yaptığı incelemede ölen kadının 10 Ekim 2024'te Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde "damatsız düğün" gerçekleştiren Sümbül Topbaş olduğu belirlendi.

Topbaş’ın vücudunda herhangi bir yara izine rastlanılamazken, iki gün önce bakkala gitmek için huzurevinden ayrıldığı ve geri dönmediği öne sürüldü.



İSTEĞİ ÜZERİNE DÜĞÜN ORGANİZE EDİLMİŞTİ

Topbaş'ın 2023'te Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştiği öğrenildi. Topbaş, yeni arkadaşları ve huzurevi çalışanlarıyla sohbet ederken, hiç evlenmediği için beyaz gelinlik giyememekten yakındı. Çalışanların bildirmesi üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle Topbaş için bir düğün töreni organize etti.