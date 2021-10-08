Damda otururken silahlı saldırıya uğradı

Adana Yüreğir'in 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan Murat Polat (21), arkadaşına ait olduğu belirtilen evin damında yalnız olduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Polat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Saldırının gerçekleştiği yerde inceleme yapan ekipler, 20'ye yakın boş kovan buldu.



Polis ekipleri, olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

