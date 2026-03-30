Damda torpil patlaması. 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Denizli Mahallesi’ndeki 3 katlı bir binanın damında meydana geldi. 22 yaşındaki İbrahim M. ile 37 yaşındaki Şefik Ünal damda istiflenen çok sayıda torpilin barutunu boşaltırken bilinmeyen nedenle şiddetli patlama oldu.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, yaralanan İbrahim M. ile Şefik Ünal'ı hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Ünal, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Adana Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, saat 21.00 sularında meydana gelen patlamanın ardından adreste gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi. Torpillerdeki patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği aktarılan açıklamada, "Olay yerinde ilgili birimler tarafından başlatılan inceleme ve araştırma titizlikle devam etmektedir." denildi.